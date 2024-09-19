Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1773 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,225,200
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1773 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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