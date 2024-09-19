2 копейки 1773 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1773 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность UNC (1) AU (21) XF (20) VF (14) F (6) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (1) AU58 (11) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (4) XF45 (6) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (3) F15 (1) DETAILS (2) BN (13) Сервис RNGA (3) ННР (3) NGC (9) PCGS (1)

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