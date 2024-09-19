Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1773 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1773 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1773 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,225,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1773 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (12)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (5)
  • Künker (1)
  • Lucernae Numismática (1)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (2)
  • Rare Coins (8)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • Александр (11)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (10)
  • Монеты и Медали (3)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе MS67 - November 29, 2022
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 2 копейки 1773 ЕМ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1773 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск