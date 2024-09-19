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1 рубль 1773 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,378,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1773 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Империя за 300000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность F15
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
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Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
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