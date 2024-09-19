1 рубль 1773 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1773 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Империя за 300000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

Сохранность UNC (8) AU (22) XF (32) VF (28) F (8) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (3) MS60 (2) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (7) AU50 (2) XF45 (4) XF40 (2) VF35 (3) VF20 (1) F15 (4) DETAILS (4) Сервис RNGA (1) NGC (2) ННР (8) PCGS (2)

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