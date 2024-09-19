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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1773 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1773 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1773 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,378,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1773 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Империя за 300000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность F
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность F15
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность F15
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность F15
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность F15
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе RedSquare - October 3, 2021
Продавец RedSquare
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU55 ННР
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF20
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1773 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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