Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1773 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,525
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1773 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 10000 EUR. Торги состоялись 24 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Grün (1)
- Künker (4)
- Rare Coins (3)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (1)
- Александр (1)
- Империя (3)
- Имперская монета (1)
- Русское Наследие (5)
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
10835 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
2135 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность VF35 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 5 рублей 1773 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск