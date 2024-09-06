5 рублей 1773 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1773 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 10000 EUR. Торги состоялись 24 марта 2023.

Сохранность UNC (5) AU (7) XF (6) VF (5) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (2) VF35 (1) Сервис NGC (1) RNGA (1)

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