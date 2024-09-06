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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1773 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1773 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1773 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,525

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1773 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 10000 EUR. Торги состоялись 24 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
10835 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
2135 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 25, 2019
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1773 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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