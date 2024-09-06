Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1773 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
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