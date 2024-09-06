5 копеек 1773 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

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