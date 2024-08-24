1 рубль 1773 года СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1773 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ФЛ Т.И.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8125 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.

Сохранность UNC (25) AU (61) XF (50) VF (23) F (2) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (7) MS61 (2) MS60 (3) AU58 (8) AU55 (8) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (6) XF40 (3) VF25 (3) VF20 (1) DETAILS (5) Сервис RNGA (3) ННР (6) NGC (14)

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