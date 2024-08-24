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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1773 года СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1773 года СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1773 года СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (168) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1773 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ФЛ Т.И.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8125 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе CNG - October 4, 2023
Продавец CNG
Дата 4 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1773 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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