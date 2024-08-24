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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1773 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1773 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1773 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 205,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1773 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Империя за 90000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
1152 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1773 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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