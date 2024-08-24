Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1773 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 205,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1773 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Империя за 90000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
1152 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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