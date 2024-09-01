10 рублей 1773 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1773 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность UNC (16) AU (25) XF (29) VF (17) F (3) AG (1) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (7) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (4) AU53 (2) AU50 (6) XF45 (5) XF40 (1) VF30 (1) VF25 (2) F15 (3) DETAILS (4) PL (1) Сервис RNGA (4) NGC (9) ННР (6) PCGS (3)

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