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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1773 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1773 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1773 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 54,319

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1773 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AG DETAILS RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2715 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
6456 $
Цена в валюте аукциона 625000 RUB
Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Bruun Rasmussen - November 1, 2021
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS
Цена
Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 рублей 1773 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рублей 1773 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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