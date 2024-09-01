Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1773 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 54,319
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1773 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
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