Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе The Bru Sale & Wellico Ltd за 600 EUR. Торги состоялись 23 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1773 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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