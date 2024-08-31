2 копейки 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе The Bru Sale & Wellico Ltd за 600 EUR. Торги состоялись 23 июня 2012.

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