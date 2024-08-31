Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1773 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1773 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе The Bru Sale & Wellico Ltd за 600 EUR. Торги состоялись 23 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • AURORA (3)
  • Bru Sale & Wellico (1)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (1)
  • Felzmann (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • HERVERA (1)
  • Katz (6)
  • Künker (4)
  • MS67 (1)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (3)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Spink (4)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (9)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русское Наследие (3)
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Spink - July 19, 2021
Продавец Spink
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 2 копейки 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1773 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1773 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск