Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1773 года СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,378,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (201) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1773 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ Т.И.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5335 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1822 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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