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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1773 года СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1773 года СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1773 года СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,378,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (201) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1773 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ Т.И.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5335 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1822 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1773 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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