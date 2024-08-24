1 рубль 1773 года СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1773 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ Т.И.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5335 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность UNC (20) AU (50) XF (61) VF (42) F (5) VG (1) Нет оценки (20) Сохранность (слабы) MS62 (6) MS61 (4) MS60 (2) AU58 (8) AU55 (11) AU53 (6) AU50 (8) XF45 (11) XF40 (10) VF35 (6) VF25 (1) F15 (1) VG8 (1) DETAILS (5) Сервис NGC (14) RNGA (7) ННР (6) PCGS (3)

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