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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1773 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1773 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1773 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 38,829,330

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (294)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1773 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе MS67 за 41000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Tauler & Fau - March 12, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 копеек 1773 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1773 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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