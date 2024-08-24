5 копеек 1773 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1773 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе MS67 за 41000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность UNC (68) AU (60) XF (54) VF (73) F (2) Нет оценки (36) Сохранность (слабы) MS63 (4) MS62 (27) MS61 (17) MS60 (7) AU58 (9) AU55 (9) AU53 (5) AU50 (3) XF45 (2) XF40 (7) VF35 (3) VF30 (1) DETAILS (6) BN (64) Сервис NGC (41) RNGA (8) ННР (17) CGC (1) PCGS (7)

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