Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1773 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 38,829,330
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (294)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1773 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе MS67 за 41000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
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Сохранность AU
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Сохранность MS62 BN RNGA
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Сохранность Нет оценки
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