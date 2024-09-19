Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1773 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Александр за 4200 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (1)
- Александр (1)
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1773 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск