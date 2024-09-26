Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2772 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 625 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1101 RUB
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
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Где продать?
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