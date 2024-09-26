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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1773 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1773 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2772 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 625 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1101 RUB
Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - December 8, 2021
Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
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Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU55 BN
Цена
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Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Денга 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1773 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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