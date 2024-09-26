Денга 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2772 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 625 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность UNC (1) AU (7) XF (21) VF (13) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (4) VF35 (3) VF30 (3) BN (4) Сервис NGC (2)

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