Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1773 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 197,600
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1773 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Александр за 700 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Katz (1)
- Rare Coins (4)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (1)
- Александр (3)
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- Имперская монета (3)
- НИКО (1)
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 марта 2010
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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