Полушка 1773 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1773 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Александр за 700 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.

Сохранность UNC (1) XF (7) VF (7) F (1) Сохранность (слабы) MS60 (1) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (3) VF20 (1)