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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1773 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1773 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1773 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 - 19,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 197,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1773 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Александр за 700 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (4)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (3)
  • НИКО (1)
Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS60
Цена
******
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Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
******
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Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе AURORA - April 17, 2018
Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе НИКО - April 19, 2017
Продавец НИКО
Дата 19 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Александр - March 26, 2010
Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Александр - March 26, 2010
Продавец Александр
Дата 26 марта 2010
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия Полушка 1773 ЕМ на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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