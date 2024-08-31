Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1773 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS63
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Где продать?
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