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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1773 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1773 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1773 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS63
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1773 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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