Полтина 1773 года СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1773 года "Без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8373 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность AU (13) XF (20) VF (8) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (5) AU50 (1) XF45 (4) XF40 (3) VF35 (3) DETAILS (1) Сервис NGC (5) RNGA (2)

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