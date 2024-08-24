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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1773 года СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1773 года СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1773 года СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 41,100

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1773 года "Без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8373 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1980 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - December 1, 2019
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1773 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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