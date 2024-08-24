Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1773 года СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 41,100
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1773 года "Без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8373 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1980 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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