Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1773 года СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1773 года "Без шарфа" со знаком СПБ ФЛ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Имперская монета за 190000 RUB. Торги состоялись 18 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Rare Coins (1)
- Александр (5)
- Денга1700 (1)
- Имперская монета (3)
- Русское Наследие (2)
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF40
Цена
1489 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полтина 1773 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск