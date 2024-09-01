Полтина 1773 года СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1773 года "Без шарфа" со знаком СПБ ФЛ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Имперская монета за 190000 RUB. Торги состоялись 18 марта 2019.

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