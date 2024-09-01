Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1773 года СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1773 года СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1773 года СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1773 года "Без шарфа" со знаком СПБ ФЛ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Имперская монета за 190000 RUB. Торги состоялись 18 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Rare Coins (1)
  • Александр (5)
  • Денга1700 (1)
  • Имперская монета (3)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VG
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF40
Цена
1489 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1773 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1773 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск