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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1773 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1773 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (123) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8076 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 6 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 124 EUR
Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - January 16, 2023
Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - January 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 января 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1773 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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