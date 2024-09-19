Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 32,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (123) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8076 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 6 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1773 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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