5 копеек 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8076 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 6 марта 2011.

Сохранность UNC (22) AU (28) XF (38) VF (22) VG (1) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS63 (4) MS62 (6) MS61 (3) AU58 (4) AU55 (7) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (4) VF35 (2) VF25 (1) DETAILS (1) BN (18) Сервис NGC (15) PCGS (4) RNGA (3)

Продавец Все фирмы

Auctiones (1)

Aureo & Calicó (1)

AURORA (15)

COINSNET (1)

Gorny & Mosch (3)

Heritage (2)

Hermes Auctions (1)

Jean ELSEN (1)

Katz (25)

Künker (2)

La Galerie Numismatique (1)

MS67 (3)

MUNZE (3)

New York Sale (1)

Niemczyk (2)

Numimarket (1)

Numisbalt (4)

Rare Coins (10)

Rauch (6)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (6)

SINCONA (3)

Stack's (1)

Westfälische (1)

Александр (7)

Знак (2)

Империя (2)

Имперская монета (5)

Монеты и Медали (4)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (7)