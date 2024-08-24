Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1773 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 450,600
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1773 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Редкие Монеты за 14000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Rare Coins (3)
- Александр (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF DETAILS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Денга 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск