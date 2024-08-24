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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1773 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1773 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1773 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 - 23,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 450,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1773 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Редкие Монеты за 14000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Rare Coins (3)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия Денга 1773 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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