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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1773 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1773 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Империя за 8500 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1773 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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