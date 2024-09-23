1 копейка 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Империя за 8500 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность UNC (1) AU (8) XF (40) VF (33) F (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) AU55 (1) AU53 (2) XF45 (2) VF35 (4) VF30 (1) VF20 (1) DETAILS (1) BN (1) Сервис ННР (2)

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