Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Империя за 8500 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Ars Time (1)
- Artemide Aste (1)
- Aureo & Calicó (1)
- AURORA (12)
- BAC (12)
- Baldwin's (1)
- Coins.ee (1)
- Davissons Ltd. (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Höhn (1)
- Katz (13)
- New York Sale (1)
- Numis.be (1)
- Numisbalt (1)
- Pesek Auctions (2)
- Rare Coins (13)
- RedSquare (2)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (3)
- Империя (2)
- Имперская монета (7)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (1)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1773 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск