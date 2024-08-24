Денга 1773 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1631 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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