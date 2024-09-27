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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 копеек 1773 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1773 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1351 проданному на аукционе Numisbalt за 1300 EUR. Торги состоялись 13 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 156 EUR
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - May 21, 2023
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 21 мая 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Bruun Rasmussen - April 1, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Via - December 16, 2022
Продавец Via
Дата 16 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU55 BN
Цена
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Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 10 копеек 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1773 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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