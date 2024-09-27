Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1351 проданному на аукционе Numisbalt за 1300 EUR. Торги состоялись 13 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 156 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 21 мая 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
******
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU55 BN
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1773 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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