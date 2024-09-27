10 копеек 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1351 проданному на аукционе Numisbalt за 1300 EUR. Торги состоялись 13 марта 2021.

Сохранность UNC (3) AU (25) XF (35) VF (23) F (2) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS63 (2) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (5) XF40 (4) VF35 (1) VF30 (1) VF25 (3) VF20 (1) F15 (1) BN (8) Сервис ННР (1) NGC (4) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (2)

Antykwariat u Nilsa (1)

AURORA (10)

BAC (3)

Bruun Rasmussen (1)

CNG (1)

Coins.ee (2)

CoinsNB (1)

Davissons Ltd. (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (1)

Hermes Auctions (1)

Höhn (1)

Katz (9)

Künker (3)

MS67 (1)

MUNZE (2)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

Niemczyk (1)

Numisbalt (3)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (7)

Rauch (2)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (2)

Spink (1)

Stack's (2)

Via (4)

Александр (11)

Знак (1)

Империя (6)

Имперская монета (10)

Монеты и Медали (1)

Русское Наследие (4)