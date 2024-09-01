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Полушка 1773 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62384 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 11 марта 2020.
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