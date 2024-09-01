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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1773 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1773 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1773 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62384 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 11 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - March 12, 2020
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - March 12, 2020
Продавец Heritage
Дата 12 марта 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2001
Сохранность MS65 NGC
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 184 USD
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2000
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1773 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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