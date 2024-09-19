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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1773 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1773 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1773 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,47 гр
  • Чистого серебра (0,1078 oz) 3,3525 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 290,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1773 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1750 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62
Цена
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
411 $
Цена в валюте аукциона 37000 RUB
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
1662 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS61
Цена
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 20 копеек 1773 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1773 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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