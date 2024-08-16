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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1769 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1769 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (164) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 38119 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 17 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полушка 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1769 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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