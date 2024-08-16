Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (164) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 38119 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 17 января 2017.
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Сохранность AU
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Сохранность MS62 BN NGC
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Сохранность Нет оценки
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Сохранность AU58 BN NGC
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