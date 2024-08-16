Полушка 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 38119 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 17 января 2017.

Сохранность UNC (31) AU (42) XF (40) VF (32) F (1) Нет оценки (17) Сохранность (слабы) MS63 (6) MS62 (10) MS61 (8) MS60 (2) AU58 (8) AU55 (7) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (6) XF40 (7) VF35 (5) VF30 (7) DETAILS (4) RB (1) BN (38) Сервис ННР (4) RNGA (14) NGC (24) PCGS (2) ANACS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (17)

Coins.ee (8)

Heritage (3)

Katz (23)

MS67 (8)

MUNZE (5)

New York Sale (1)

Numisbalt (3)

Rare Coins (14)

RedSquare (4)

Roma Numismatics (2)

Russiancoin (6)

SINCONA (4)

Teutoburger (1)

WCN (1)

Александр (13)

Денга1700 (1)

Империя (4)

Имперская монета (15)

Монеты и Медали (4)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (25)