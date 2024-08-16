Полушка 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе Александр за 1500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность UNC (6) AU (11) XF (8) VF (9) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS60 (2) AU58 (4) AU55 (3) AU53 (1) XF40 (2) VF35 (1) DETAILS (3) BN (8) Сервис NGC (2) ННР (2) RNGA (6)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Höhn (1)

Katz (8)

Klondike Auction (2)

Lucernae Numismática (1)

Numisbalt (1)

Rare Coins (3)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (2)

Александр (3)

Имперская монета (3)

Монеты и Медали (3)

Русский Нумизматический Дом (4)

Русское Наследие (6)