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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1775 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1775 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе Александр за 1500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 6600 RUB
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 8300 RUB
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU DETAILS
Цена
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1775 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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