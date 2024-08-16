Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе Александр за 1500 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 6600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 8300 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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