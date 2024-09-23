Полушка 1776 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе AURORA за 34000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность UNC (5) AU (6) XF (10) VF (6) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (2) XF40 (1) VF30 (1) DETAILS (2) BN (3) Сервис NGC (2) PCGS (1) RNGA (2)

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