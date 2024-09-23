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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1776 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1776 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1776 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе AURORA за 34000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 3996 RUB
Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
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Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
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Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
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Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1776 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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