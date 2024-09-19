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1776
Россия
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1699-1991
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Монеты России 1776 года
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Сибирские
Золотые монеты
10 рублей 1776 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
7300 $
Продажи
0
125
5 рублей 1776 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
6300 $
Продажи
0
30
5 рублей 1776 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Пробные монеты
1 рубль 1776 СПБ ЯЧ Т.И. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
900 $
Продажи
0
578
Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. Без шарфа
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
29
20 копеек 1776 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
310 $
Продажи
0
25
20 копеек 1776 СПБ T.I. Без шарфа
Новодел
Средняя цена
8900 $
Продажи
0
5
Гривенник 1776 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
10
Медные монеты
5 копеек 1776 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
25 $
Продажи
0
260
2 копейки 1776 ЕМ
Средняя цена
35 $
Продажи
0
47
Полушка 1776 ЕМ
Средняя цена
790 $
Продажи
0
25
Сибирские монеты
10 копеек 1776 КМ Сибирская монета
Средняя цена
340 $
Продажи
0
241
10 копеек 1776 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
210 $
Продажи
0
2
5 копеек 1776 КМ Сибирская монета
Средняя цена
280 $
Продажи
0
120
5 копеек 1776 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
9
2 копейки 1776 КМ Сибирская монета
Средняя цена
60 $
Продажи
0
68
2 копейки 1776 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
2
1 копейка 1776 КМ Сибирская монета
Средняя цена
50 $
Продажи
0
66
1 копейка 1776 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
340 $
Продажи
0
10
Денга 1776 КМ Сибирская монета
Средняя цена
55 $
Продажи
0
31
Денга 1776 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
4
Полушка 1776 КМ Сибирская монета
Средняя цена
70 $
Продажи
0
27
Полушка 1776 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
3800 $
Продажи
0
1
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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