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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1776 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1776 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 125
Аверс
Реверс
5 рублей 1776 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
5 рублей 1776 СПБ Петербургский тип, без шарфа Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1776 СПБ ЯЧ Т.И. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 900 $
Продажи
0 578
Аверс
Реверс
Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. Без шарфа
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
20 копеек 1776 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 310 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
20 копеек 1776 СПБ T.I. Без шарфа Новодел
Средняя цена 8900 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Гривенник 1776 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1776 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 25 $
Продажи
0 260
Аверс
Реверс
2 копейки 1776 ЕМ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
Полушка 1776 ЕМ
Средняя цена 790 $
Продажи
0 25

Сибирские монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1776 КМ Сибирская монета
Средняя цена 340 $
Продажи
0 241
Аверс
Реверс
10 копеек 1776 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 210 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 копеек 1776 КМ Сибирская монета
Средняя цена 280 $
Продажи
0 120
Аверс
Реверс
5 копеек 1776 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 копейки 1776 КМ Сибирская монета
Средняя цена 60 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
2 копейки 1776 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 копейка 1776 КМ Сибирская монета
Средняя цена 50 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
1 копейка 1776 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 340 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Денга 1776 КМ Сибирская монета
Средняя цена 55 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
Денга 1776 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полушка 1776 КМ Сибирская монета
Средняя цена 70 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Полушка 1776 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 1
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