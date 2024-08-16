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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1776 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1776 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1776 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • UBS (3)
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе UBS - September 14, 1998
Продавец UBS
Дата 14 сентября 1998
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1776 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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