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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1776 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1776 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1776 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 67,684

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1776 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе AURORA за 1650000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
4321 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
14551 $
Цена в валюте аукциона 13000 CHF
Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT - July 2, 2022
Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS62
Цена
Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1776 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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