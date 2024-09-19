Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1776 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 67,684
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1776
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1776 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе AURORA за 1650000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
14551 $
Цена в валюте аукциона 13000 CHF
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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