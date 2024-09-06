5 копеек 1776 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4637 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3408 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

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