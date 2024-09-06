Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1776 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 32,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1776
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4637 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3408 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?
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