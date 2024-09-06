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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1776 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1776 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1776 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4637 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3408 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1776 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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