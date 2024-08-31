Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1776 года СПБ T.I. "Без шарфа". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 223,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1776
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1776 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
13000 $
Цена в валюте аукциона 13000 USD
Где продать?
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