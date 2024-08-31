Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1776 года СПБ T.I. "Без шарфа". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 20 копеек 1776 года СПБ T.I. "Без шарфа" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1776 года СПБ T.I. "Без шарфа" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 223,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1776 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Империя (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
13000 $
Цена в валюте аукциона 13000 USD
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
13672 $
Цена в валюте аукциона 13000 CHF
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Goldberg - May 31, 2011
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Goldberg - May 31, 2011
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1776 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1776 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск