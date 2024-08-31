20 копеек 1776 года СПБ T.I. "Без шарфа". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1776 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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