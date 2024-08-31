Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1776 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 223,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1776
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1776 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Русское Наследие за 110000 RUB. Торги состоялись 11 июля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 ноября 2016
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1776 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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