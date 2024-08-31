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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1776 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1776 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1776 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 223,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1776 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Русское Наследие за 110000 RUB. Торги состоялись 11 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 100 CHF
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Heritage - December 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS62 NGC
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Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF40
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Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе BAC - September 5, 2017
Продавец BAC
Дата 5 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе BAC - December 16, 2016
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 15 ноября 2016
Сохранность MS60
Цена
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Россия 20 копеек 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1776 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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