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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1776 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,310

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1776 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2100 EUR. Торги состоялись 20 июня 2005.

Сохранность
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1776 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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