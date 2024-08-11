5 рублей 1776 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1776 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2100 EUR. Торги состоялись 20 июня 2005.

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