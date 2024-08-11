Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1776 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1776
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3685 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1380 USD. Торги состоялись 23 мая 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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