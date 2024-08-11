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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1776 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1776 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1776 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3685 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1380 USD. Торги состоялись 23 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (7)
Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2009
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1776 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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