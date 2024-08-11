1 копейка 1776 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3685 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1380 USD. Торги состоялись 23 мая 2009.

Сохранность UNC (2) AU (5) XF (3) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) AU50 (5) XF40 (2) RB (1) BN (6) Сервис RNGA (7) NGC (1)