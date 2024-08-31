Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1776 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1776
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Редкие Монеты за 380 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
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Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
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Дата 3 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF45
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Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
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Сохранность VF
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Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
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