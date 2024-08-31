Денга 1776 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Редкие Монеты за 380 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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