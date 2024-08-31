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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1776 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1776 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1776 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Редкие Монеты за 380 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 CHF
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Via - December 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rio de la Plata - March 12, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - December 10, 2019
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
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Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия Денга 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1776 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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