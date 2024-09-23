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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1776 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1776 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1776 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F12
Цена
Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность F12
Цена
Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность F12
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1776 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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