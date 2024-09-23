2 копейки 1776 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность UNC (7) AU (12) XF (25) VF (15) F (5) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (4) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (1) F12 (5) DETAILS (2) BN (6) Сервис RNGA (2) CGC (2) NGC (3) PCGS (1)

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