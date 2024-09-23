Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1776 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1776
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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