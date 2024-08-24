Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1776 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1776
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1776 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Империя за 95000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русское Наследие (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1189 $
Цена в валюте аукциона 110445 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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