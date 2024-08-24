Полушка 1776 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1776 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Империя за 95000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2010.

Сохранность AU (2) XF (15) VF (7) F (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) XF45 (3) XF40 (3)

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