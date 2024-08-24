Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1776 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1776 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1776 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 - 19,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1776 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Империя за 95000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • BAC (3)
  • Busso Peus (1)
  • Katz (1)
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1189 $
Цена в валюте аукциона 110445 RUB
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 41000 RUB
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе AURORA - April 17, 2018
Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1776 ЕМ на аукционе Империя - June 3, 2011
Продавец Империя
Дата 3 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полушка 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1776 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Полушка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск