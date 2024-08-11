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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1776 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1776 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1776 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 65,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1776 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 240000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

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Россия Гривенник 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Гривенник 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия Гривенник 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия Гривенник 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Гривенник 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия Гривенник 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
1887 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия Гривенник 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Гривенник 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
3410 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия Гривенник 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривенник 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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Россия Гривенник 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Гривенник 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия Гривенник 1776 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1776 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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