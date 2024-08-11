Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1776 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 65,500
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1776
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1776 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 240000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
1887 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
3410 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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