1 копейка 1776 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2200 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность UNC (6) AU (16) XF (17) VF (22) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (2) AU53 (2) AU50 (2) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (2) BN (4) Сервис RNGA (3) NGC (1)

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