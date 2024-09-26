Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1776 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1776
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2200 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
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