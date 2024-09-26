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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1776 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1776 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1776 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 439 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2200 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 4700 RUB
Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Bruun Rasmussen - March 31, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coinhouse - February 11, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 11 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1776 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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