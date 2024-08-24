Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1776 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
2216 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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