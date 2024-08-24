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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1776 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1776 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1776 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Hermes Auctions (1)
  • Rare Coins (2)
  • Александр (2)
  • Русское Наследие (4)
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64
Цена
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
2216 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS64
Цена
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62
Цена
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 5 копеек 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1776 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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