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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1776 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1776 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1776 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,310

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1776 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
4759 $
Цена в валюте аукциона 440000 RUB
Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
5940 $
Цена в валюте аукциона 575000 RUB
Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF20
Цена
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность UNC DETAILS RNGA
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 13, 2018
Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 5 рублей 1776 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1776 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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