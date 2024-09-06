Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1776 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,310
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1776
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1776 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
4759 $
Цена в валюте аукциона 440000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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