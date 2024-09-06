5 рублей 1776 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1776 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность UNC (3) AU (13) XF (8) VF (6) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (4) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (4) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) VF20 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (3) PCGS (1) ННР (1) RNGA (4)

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