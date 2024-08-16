2 копейки 1776 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2343 проданному на аукционе Katz Auction за 1000 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

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