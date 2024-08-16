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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1776 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1776 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1776 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2343 проданному на аукционе Katz Auction за 1000 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • UBS (1)
Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
1226 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 2 копейки 1776 КМ "Сибирская монета" на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1776 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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