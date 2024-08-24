10 копеек 1776 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1776 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 320 USD. Торги состоялись 19 апреля 2016.

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