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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1776 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1776 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1776 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,332,450

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1776 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Александр за 330 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Auctiones - March 21, 2021
Продавец Auctiones
Дата 21 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 2 копейки 1776 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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