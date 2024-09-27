2 копейки 1776 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1776 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Александр за 330 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

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