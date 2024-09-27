Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1776 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Auctiones GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,332,450
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1776
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1776 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Александр за 330 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 21 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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