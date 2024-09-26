Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1776 года СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1776 года СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1776 года СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 67,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1776
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1776 года "Без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1467 проданному на аукционе H.D. Rauch за 8000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (3)
  • Katz (2)
  • Künker (2)
  • Rare Coins (7)
  • Rauch (3)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • Александр (3)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (3)
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rauch - April 16, 2015
Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия Полтина 1776 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1776 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1776 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск