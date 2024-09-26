Полтина 1776 года СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1776 года "Без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1467 проданному на аукционе H.D. Rauch за 8000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2014.

Сохранность AU (3) XF (19) VF (4) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU55 (2) XF45 (6) XF40 (4) VF35 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (3) PCGS (1)

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