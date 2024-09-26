Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1776 года СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 67,200
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1776
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1776 года "Без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1467 проданному на аукционе H.D. Rauch за 8000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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