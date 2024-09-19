Полушка 1768 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3891 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1035 USD. Торги состоялись 12 января 2009.

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