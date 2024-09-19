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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1768 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1768 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1768 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3891 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1035 USD. Торги состоялись 12 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (1)
  • Stack's (1)
Россия Полушка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64
Цена
970 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия Полушка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия Полушка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
1035 $
Цена в валюте аукциона 1035 USD
Россия Полушка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Россия Полушка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2001
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия Полушка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Россия Полушка 1768 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2000
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1768 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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