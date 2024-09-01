Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1769 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 80,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1769 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Александр за 27000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
9112 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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