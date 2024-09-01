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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1769 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1769 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1769 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 80,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1769 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Александр за 27000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
9112 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9101 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Jean ELSEN - March 18, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 10 рублей 1769 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1769 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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