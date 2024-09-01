10 рублей 1769 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1769 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Александр за 27000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

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