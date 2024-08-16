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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1769 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1769 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
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Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF DETAILS ННР
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Россия Денга 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Денга 1769 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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