Денга 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.

Сохранность UNC (22) AU (17) XF (26) VF (34) F (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS63 (3) MS62 (7) MS61 (2) AU58 (5) AU55 (3) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (4) VF30 (2) DETAILS (1) BN (22) Сервис RNGA (8) ННР (5) NGC (11) PCGS (1)

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