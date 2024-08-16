Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.
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Сохранность (слабы)
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