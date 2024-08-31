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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1769 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1769 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Александр за 41100 RUB. Торги состоялись 2 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 73 EUR
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность F
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Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - April 6, 2022
Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1769 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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