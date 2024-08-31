5 копеек 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Александр за 41100 RUB. Торги состоялись 2 февраля 2018.

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