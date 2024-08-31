Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 32,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Александр за 41100 RUB. Торги состоялись 2 февраля 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU50 BN NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU50 BN NGC
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU50 BN NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS
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Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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