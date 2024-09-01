Денга 1769 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3800 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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